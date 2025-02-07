Красноярский край остаётся одним из ключевых регионов в добыче углеводородов

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Красноярский край продолжает оставаться важным регионом России в области добычи углеводородов.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/keepitsurreal/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ НПЗ

В 2024 году Министерство природных ресурсов и экологии России объявило о открытии Северо-Байкаловского месторождения на Таймыре, которое стало одним из 39 новых месторождений углеводородов в стране. Это месторождение расположено в 80 км к северу от Дудинки и оценивается как перспективный источник углеводородов.

Предварительные данные показывают, что запасы всех новых месторождений составляют около 290 миллиардов кубометров газа, 39 миллионов тонн конденсата и свыше 21 миллиона тонн нефти. В 2023 году на геологоразведку было затрачено около 320 миллиардов рублей, в 2024 году ожидались аналогичные инвестиции, окончательные данные будут озвучены позже.

Кроме того, в 2025 году предусмотрено выделение значительных средств из федерального бюджета, в частности, на геологоразведку планируется направить 11 миллиардов рублей. Красноярский край считается приоритетным регионом для таких работ, сообщает dela.ru.

Уточнения

Углеводоро́ды — органические соединения, молекулы которых включают только атомы углерода и водорода.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.