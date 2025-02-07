Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы разрушаете свой кишечник каждый день: как это можно исправить
Как и чем убрать скотч? Эффективные и подручные средства
Ядовитые цветы: какие растения могут быть смертельно опасны
Быстро и просто: как очистить чеснок с помощью микроволновки
Древние египтяне боготворили рыжих кошек: а что, если они знали то, что нам неизвестно
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Мария Шукшина рассказала, какие новые объекты в Москве ей не нравятся
Сохраняем молодость и фигуру! Избавитесь от этой привычки
Нехватка питательных веществ: как правильно удобрять смородину?

Красноярский край остаётся одним из ключевых регионов в добыче углеводородов

1:20
Экономика

Красноярский край продолжает оставаться важным регионом России в области добычи углеводородов.

НПЗ
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/keepitsurreal/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
НПЗ

В 2024 году Министерство природных ресурсов и экологии России объявило о открытии Северо-Байкаловского месторождения на Таймыре, которое стало одним из 39 новых месторождений углеводородов в стране. Это месторождение расположено в 80 км к северу от Дудинки и оценивается как перспективный источник углеводородов.

Предварительные данные показывают, что запасы всех новых месторождений составляют около 290 миллиардов кубометров газа, 39 миллионов тонн конденсата и свыше 21 миллиона тонн нефти. В 2023 году на геологоразведку было затрачено около 320 миллиардов рублей, в 2024 году ожидались аналогичные инвестиции, окончательные данные будут озвучены позже.

Кроме того, в 2025 году предусмотрено выделение значительных средств из федерального бюджета, в частности, на геологоразведку планируется направить 11 миллиардов рублей. Красноярский край считается приоритетным регионом для таких работ, сообщает dela.ru.

Уточнения

Углеводоро́ды — органические соединения, молекулы которых включают только атомы углерода и водорода.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Еда и рецепты
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Авто
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю Аудио 
Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит
Еда и рецепты
Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников Дмитрий Плотников ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Последние материалы
Красноярский край остаётся одним из ключевых регионов в добыче углеводородов
Вы разрушаете свой кишечник каждый день: как это можно исправить
Школьное питание влияет на когнитивные функции школьников
Как и чем убрать скотч? Эффективные и подручные средства
Ядовитые цветы: какие растения могут быть смертельно опасны
Быстро и просто: как очистить чеснок с помощью микроволновки
Древние египтяне боготворили рыжих кошек: а что, если они знали то, что нам неизвестно
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Мария Шукшина рассказала, какие новые объекты в Москве ей не нравятся
Сохраняем молодость и фигуру! Избавитесь от этой привычки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.