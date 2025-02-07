Банки Европы ужесточают требования: россияне ищут альтернативные способы сохранить активы

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые европейские банки ужесточили требования к минимальному балансу на счетах для клиентов из России, включая тех, у кого есть двойное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Как сообщает РБК, банки повысили лимит с 2 миллионов долларов до 5, 10 и даже 15 миллионов долларов.

Это привело к тому, что россияне начали переводить свои средства в более лояльные юрисдикции, такие как Израиль и США. Ужесточение условий обслуживания банковских счетов затронуло Великобританию, Австрию, Швейцарию и Лихтенштейн.

По словам Марка Ойгмана, сооснователя и управляющего партнера Smartgen Multi-Family Office, увеличение требований стало общей тенденцией за последние полгода, заставляя россиян искать альтернативные способы сохранения своих активов.

Уточнения

Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.





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