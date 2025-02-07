Кошмарные цифры! Госдолг Украины превысил 87% от ВВП

Государственный долг Украины в 2024 году составляет почти 88% от ожидаемого валового внутреннего продукта (ВВП), сообщает Министерство финансов страны.
По состоянию на 31 декабря 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга достигла 6,98 трлн гривен (около 166,1 млрд долларов США).
Отмечается, что в прошлом году долг увеличился на 20,7 млрд долларов, что связано с увеличением долгосрочного льготного финансирования от международных партнёров.
По предварительным расчётам, уровень долга Украины по отношению к ожидаемому ВВП в 2024 году составит 87,9%. Это показатель продолжает расти, что вызывает обеспокоенность в связи с возможными последствиями для финансовой стабильности страны.
Государственный долг Украины — общая сумма задолженности Украины, которая состоит из всех выпущенных и непогашенных долговых обязательств.
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