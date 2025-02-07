Эксперт о мигрантах: они вредят российской экономике

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 5 февраля 2025 года в России начали действовать новые меры по борьбе с нелегальной миграцией. Теперь появится специальный реестр иностранцев, подлежащих высылке, а также ужесточены санкции за оказание им незаконных услуг.

Фото: X / The White House by Пресс-слудба Белого дома США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам

Штрафы за нарушение достигнут 500 000 рублей для компаний и 50 000 рублей для должностных лиц. МВД оценивает количество нелегалов в стране в 670 тысяч человек.

Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с "Рамблером" отметил, что нелегальные мигранты оказывают исключительно негативное влияние на экономику. По его словам, из-за их бесправного положения работодатели платят им минимальные зарплаты, что снижает общий уровень доходов на рынке труда. Это лишает предпринимателей мотивации развивать производство и повышать производительность, провоцируя застой в отраслях.

Кроме того, нелегалы создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, образование и правоохранительные органы, что приводит к перераспределению бюджетных средств. Беляев подчеркнул, что нелегальная миграция также способствует росту коррупции — от фиктивных регистраций до поддельных экзаменов на знание русского языка.

Эксперт убежден: строгий контроль и последовательная политика по недопущению нелегальных мигрантов помогут стабилизировать экономику и снизить коррупционные риски.

Уточнения

Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, искажение, разложение; растление») — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях.



Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.



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