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Санду хочет повысить тарифы на энергоресуры в Приднестровье

0:43
Экономика

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти Тирасполя должны постепенно повышать тарифы на энергоресурсы, чтобы получить финансовую помощь от Евросоюза в размере 60 млн евро.

Майя Санду
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International
Майя Санду

Эти средства предназначены для преодоления энергетического кризиса в регионе, пишет РИА "Новости".

Ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии уже одобрила выделение 20 млн евро из этого гранта на закупку газа для Приднестровья. Поставки топлива планируется завершить до 10 февраля.

Таким образом, европейская поддержка Приднестровья поставлена в зависимость от изменения тарифной политики региона.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель.

Приднестро́вье (рум. Transnistria, Nistrenia; укр. Придністров'я / Подністров'я) — регион в Восточной Европе, расположенный в бассейне реки Днестр. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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