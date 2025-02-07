Пенсия для самозанятых: как не остаться без денег в старости?

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Совет Федерации предложил правительству возможные пути решения пенсионного вопроса для самозанятых. Сейчас они освобождены от обязательных пенсионных отчислений, поэтому в будущем их обеспечение ложится на государство.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, на какие выплаты могут рассчитывать самозанятые граждане. По его словам, они имеют право на социальную пенсию, которая предоставляется независимо от трудового стажа.

Однако её оформление возможно только с задержкой на пять лет по сравнению со страховой пенсией: женщины получают выплаты с 65 лет, мужчины — с 70. Размер социальной пенсии соответствует прожиточному минимуму региона и составляет около 9 000 рублей, пишет "Вечерняя Москва".

Эксперт отметил, что самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход (3-6%), но не делают взносы в Социальный фонд России. Из-за этого их трудовая деятельность не учитывается при расчёте стажа, а пенсионные баллы не накапливаются.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке.



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