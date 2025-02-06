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Новый фонд поддержки бизнеса в Абхазии: Россия инвестирует 100 млн рублей

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Экономика

В Абхазии собираются создать специальный фонд для поддержки малого и среднего бизнеса.

Черное море Абхазия
Фото: commons.wikimedia.org by Avobukhov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Черное море Абхазия

Инициатором выступил местный политик Бадра Гунба. Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что на этот фонд уже выделили 100 миллионов рублей в этом году. По его словам, это поможет создать новые рабочие места, привлечь туристов и стимулировать экономический рост республики, сообщает ТАСС.

Гунба отметил, что Абхазия чувствует поддержку России, особенно в развитии предпринимательства и укреплении финансовой стабильности.

Также Министерство финансов РФ уже объявило о выделении средств для социально-экономического развития региона и рассматривает возможность запуска авиасообщения между Россией и Абхазией.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря. Включает 7 исторических областей: Малую Абхазию, Бзыпын, Гуму, Абжуа, Самурзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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