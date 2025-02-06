Дорогие раритеты: можно ли продать ВАЗ-2107 за полмиллиона

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Свердловской области на сайте объявлений появился "ВАЗ-2107" 2011 года за 500 000 рублей. Владелец называет его "капсулой времени" с небольшим пробегом и отличным состоянием.

Фото: Wikipedia by Gruzin 977, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ 2107

Подобные предложения, когда обычные автомобили советской эпохи продаются по высоким ценам, встречаются постоянно в сети. Вопрос в том, оправдана ли такая цена только из-за условий хранения.

Святослав Данилов, руководитель Региональной общественной организации автомобилистов "СПБ.АВТО", в интервью Newsinfo.ru прокомментировал ситуацию. Он отметил, что цена — это привилегия продавца, но различные факторы могут на нее влиять.

Данилов считает, что высокая стоимость может свидетельствовать о нежелании владельца расставаться с автомобилем, за которым он долго ухаживал, что и заставляет его устанавливать такую цену.

Эксперт также упомянул, что автомобили советских времен, такие как "копейки" или "шестерки", становятся популярными среди коллекционеров, и владельцы стремятся не продешевить, выставляя высокие цены, а затем корректируя их в зависимости от интереса покупателей.

Тем не менее, продать "ВАЗ-2107" 2011 года по указанной цене будет сложно, особенно в свете конкуренции с настоящими раритетами. Данилов не понимает мотивацию владельца и предполагает, что это может быть связано с настойчивостью продавца, который сопротивляется продаже, устанавливая высокую цену. Успех продажи остается под вопросом и зависит от готовности покупателей переплачивать за "капсулу времени" в современном мире.

Уточнения

ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) — советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса, с кузовом типа седан, выпускался на ОАО «Волжский автомобильный завод/АвтоВАЗ» с 11 марта 1982 года по 17 апреля 2012 года.





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