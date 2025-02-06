"Новатэк" успешно разместил облигации на 500 млн. долларов

Инвесторы проявили высокий интерес к облигациям "Новатэка"

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Новатэк" осуществила историческое размещение рублевых облигаций, выпустив трёхлетние бумаги серии "001Р-03" с установленной ставкой 9,4% годовых. Этот эмитент объёмом в эквиваленте 500 млн. долларов, размещённый 12 февраля 2025 года на Мосбирже, стал рекордным для российского рынка с июля 2024 года.

Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фондовая биржа

Денис Шулаков, член совета директоров "Национальной ассоциации участников фондового рынка" (НАУФОР), подчеркнул, что ставка оказалась на 60 базисных пунктов ниже первоначальных прогнозов. Заинтересованность среди инвесторов превзошла ожидания: итоговый объем размещения в рублях РФ с эквивалента 200 млн. долларов вырос в 2,5 раза до 500 млн. долларов в ходе приема заявок.

Шулаков отметил, что "Новатэк" успешно воспользовался благоприятным моментом, когда укрепление рубля и рост цен на сопоставимые инструменты позволили не только привлечь значительные инвестиции, но и установить новый стандарт для корпоративных эмитентов в России. Организатором размещения выступила компания "Ньютон инвестиции". Важной особенностью данной эмиссии является то, что это первый за полгода случай выпуска рублевых облигаций с привязкой к иностранной валюте.

Уточнения

ПАО «Новатэ́к» — компания, занимающаяся добычей природного газа в России. В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний страны по версии Forbes. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире (на 2016 год). Основатель, председатель правления и крупнейший акционер — Леонид Михельсон. Штаб-квартира — в городе Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ). Полное наименование — Публичное акционерное общество «Новатэк».





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