Визит Патрушева подтвердил стратегическую важность "ОКБМ Африкантов"

"Росатом" и "ОКБМ Африкантов": курс на технологический суверенитет страны

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стратегически важное предприятие "ОКБМ Африкантов", входящее в структуру госкорпорации "Росатом", посетил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев. Компания специализируется на разработке реакторных установок для атомных ледоколов и плавучих энергоблоков. В ходе визита Патрушев ознакомился с ключевыми подразделениями, включая конструкторские бюро, испытательные лаборатории и производственные цеха, отметив масштабную модернизацию инфраструктуры и внедрение инновационных материалов.

Фото: commons.wikimedia.org by ВикиКорректор, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Атомный ледокол "Ямал". Вид с вертолёта.

Особое внимание было уделено вопросам технического сопровождения и контроля качества при производстве оборудования. На встрече с руководством предприятия обсудили необходимость усиления авторского надзора на всех этапах — от проектирования до монтажа. Отдельной темой стала подготовка специалистов, способных работать с высокотехнологичными решениями в атомной отрасли.

"ОКБМ Африкантов" — ведущий научно-производственный центр в составе машиностроительного дивизиона "Росатома". Организация обладает уникальной исследовательской базой и многопрофильной командой инженеров, разрабатывающих реакторные установки различных типов. Среди ключевых проектов — реакторы "РИТМ" для новейших российских ледоколов. Модернизированные версии этих установок планируется использовать в плавучих энергоблоках, а также в наземных АЭС малой мощности, которые "Росатом" предлагает зарубежным партнёрам.

Уточнения

Никола́й Плато́нович Па́трушев (род. 11 июля 1951, Ленинград, СССР) — российский государственный деятель. Помощник президента Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Председатель Морской коллегии Российской Федерации с 13 августа 2024 года.



Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.





Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов», входит в состав курируемых компаний АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом») — крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой.





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