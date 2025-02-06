Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За утренний прогрев авто теперь можно попасть на штраф — рассказываем, как избежать
Нетаньяху: американские солдаты не нужны в Газе. Газу Израиль Трампу не отдаст
Собаки и их язык тела: почему питомец переворачивается на спину
Дом, в который хочется возвращаться: тренды в декоре и текстиле для уюта
"МЭА" призывает к объединению усилий для конкуренции с Россией и Китаем
Попробуйте драники по-новому: один ингредиент — и привычное блюдо заиграет свежими красками
Садоводам на заметку: эффективные методы борьбы с клевером
Засор в трубе? Эти хитрые способы решат проблему за 5 минут
Кожа гладкая, как у младенца: четыре секрета сохранения молодости

Визит Патрушева подтвердил стратегическую важность "ОКБМ Африкантов"

"Росатом" и "ОКБМ Африкантов": курс на технологический суверенитет страны
1:35
Экономика

Стратегически важное предприятие "ОКБМ Африкантов", входящее в структуру госкорпорации "Росатом", посетил помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев. Компания специализируется на разработке реакторных установок для атомных ледоколов и плавучих энергоблоков. В ходе визита Патрушев ознакомился с ключевыми подразделениями, включая конструкторские бюро, испытательные лаборатории и производственные цеха, отметив масштабную модернизацию инфраструктуры и внедрение инновационных материалов.

Атомный ледокол "Ямал". Вид с вертолёта.
Фото: commons.wikimedia.org by ВикиКорректор, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Атомный ледокол "Ямал". Вид с вертолёта.

Особое внимание было уделено вопросам технического сопровождения и контроля качества при производстве оборудования. На встрече с руководством предприятия обсудили необходимость усиления авторского надзора на всех этапах — от проектирования до монтажа. Отдельной темой стала подготовка специалистов, способных работать с высокотехнологичными решениями в атомной отрасли.

"ОКБМ Африкантов" — ведущий научно-производственный центр в составе машиностроительного дивизиона "Росатома". Организация обладает уникальной исследовательской базой и многопрофильной командой инженеров, разрабатывающих реакторные установки различных типов. Среди ключевых проектов — реакторы "РИТМ" для новейших российских ледоколов. Модернизированные версии этих установок планируется использовать в плавучих энергоблоках, а также в наземных АЭС малой мощности, которые "Росатом" предлагает зарубежным партнёрам.

Уточнения

Никола́й Плато́нович Па́трушев (род. 11 июля 1951, Ленинград, СССР) — российский государственный деятель. Помощник президента Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Председатель Морской коллегии Российской Федерации с 13 августа 2024 года.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом»)  — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.
 

Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов», входит в состав курируемых компаний АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом») — крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Наука и техника
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам Аудио 
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года Аудио 
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Авто
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Ни дорогие крема, ни сомнительные процедуры: вот что нужно делать в борьбе со старением
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Последние материалы
За утренний прогрев авто теперь можно попасть на штраф — рассказываем, как избежать
Нетаньяху: американские солдаты не нужны в Газе. Газу Израиль Трампу не отдаст
Собаки и их язык тела: почему питомец переворачивается на спину
Дом, в который хочется возвращаться: тренды в декоре и текстиле для уюта
"МЭА" призывает к объединению усилий для конкуренции с Россией и Китаем
Попробуйте драники по-новому: один ингредиент — и привычное блюдо заиграет свежими красками
Садоводам на заметку: эффективные методы борьбы с клевером
Засор в трубе? Эти хитрые способы решат проблему за 5 минут
Кожа гладкая, как у младенца: четыре секрета сохранения молодости
"Росатом" и "ОКБМ Африкантов": курс на технологический суверенитет страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.