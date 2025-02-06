Газпром продал инвесторам из Дубая свои подразделения в Италии и Австрии

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская компания ПАО "Газпром" продала свое австрийское трейдинговое подразделение, включая итальянскую дочернюю компанию, инвестиционной компании EGH Gulf, недавно созданной в Дубае.

Фото: commons.wikimedia.org by NIS ad, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Газпром

Информация подтверждена Bloomberg, сообщает oilcapital. ru.

Сделка состоялась в январе 2025 года, когда EGH Gulf приобрела австрийскую компанию Centrex Europe Energy&Gas AG и её итальянское подразделение Centrex Italia. EGH Gulf располагается в Dubai Silicon Oasis, экономическом районе с благоприятными условиями для бизнеса. Эта компания была основана в марте 2024 года и фокусируется на торговле и производстве энергоносителей.

ПАО "Газпром" — транснациональная энергетическая компания с государственным участием, основанная в Санкт-Петербурге. В 2021 году Газпром Экспорт приобрел 100% акций австрийской Centrex Europe Energy&Gas AG.

Centrex Europe Energy&Gas AG является головной компанией группы Centrex, которая занимается торговлей, хранением и транспортировкой природного газа на рынки Австрии, Венгрии, Италии и Сербии. Она также является членом австрийской газовой биржи CEGH. В 2023 году выручка компании составила 817 миллионов евро, а прибыль — 16 миллионов евро. Штаб-квартира Centrex находится в Вене.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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