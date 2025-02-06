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Трамп анонсировал создание суверенного фонда: возможности для инвестиций в биткоин

Экономика

Цены на биткоин и криптовалюты восстановились после объявления президента США Дональда Трампа о приостановке тарифных угроз между США, Мексикой и Канадой на месяц. Это помогло снизить волну страха на рынках. 

Биткоин
Фото: flickr by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Цена биткоина вновь достигла уровня в 100 000 долларов, вернувшись с минимума (около 91 000 долларов).

Джером Пауэлл, глава Федеральной резервной системы, сообщил о подписании Трампом указа о создании суверенного фонда, который может использоваться для закупок биткоина, сообщает Forbes.

Вероятность создания биткоин-резерва в первые 100 дней президентства Трампа возросла до 20%. Сенатор Синтия Луммис считает это событие значимым для накопления биткоинов государством.

Однако цена биткоина снизилась после пресс-конференции Дэвида Сакса, который заявил, что вопрос о создании резерва все еще обсуждается. Тем не менее, аналитики становятся все более оптимистичными в отношении будущего биткоина, подчеркивая, что краткосрочные проблемы могут измениться к лучшему.

Дэвид Сакс планирует провести пресс-конференцию о том, как США собираются укрепить свои позиции на рынке криптовалют. Подписание указа произошло в окружении министра финансов, который проявил интерес к криптовалютам, и кандидата на пост министра торговли, имеющего значительные активы в биткоине.

 

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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