Рубль укрепился благодаря адаптации рынка

Банк России объяснил рост рубля в декабре и январе

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конце 2024 года и в январе 2025 года наблюдалось укрепление рубля, что явилось следствием процесса приспособления рыночных участников к действию санкций, введённых в ноябре, и значительного роста продаж валютной прибыли со стороны экспортёров. Согласно данным, опубликованным в отчёте "Обзор финансовых рисков" Центрального банка России, эти факторы существенно повлияли на стабилизацию курса национальной валюты.

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После введения санкций рынок адаптировался к изменениям в механизмах расчётов по международным торговым операциям, что привело к повышению волатильности рубля. В частности, в ноябре рынок испытал значительные колебания из-за новых ограничений на деятельность кредитных организаций, однако к декабрю ситуация нормализовалась, что способствовало укреплению рубля. Крупнейшие экспортёры сыграли важную роль в этом процессе, активно продавая валютную выручку на рынке, что создало дополнительный спрос на рубли и поддержало национальную валюту.

Уточнения

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