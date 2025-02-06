Губернатор Тверской области благодарит "ВЭБ.РФ" за поддержку региона

Более 1300 рабочих мест сохранены благодаря совместным усилиям "ВЭБ.РФ" и властями Тверской области

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тверское правительство совместно с "ВЭБ. РФ" реализовало проект по возрождению лесоперерабатывающего предприятия, в результате чего было основано и зарегистрировано новое предприятие — "Новоторжский лесоперерабатывающий комбина", ставшее официально собственностью региона.

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Руководитель "ВЭБ. РФ" Александр Тарабрин отметил, что удалось сохранить более 1300 рабочих мест и передовые технологии глубокой переработки древесины. Регистрация компании в Тверской области позволит оптимизировать налоговые поступления в региональный бюджет. Благодаря стратегии импортозамещения, предприятие демонстрирует устойчивый рост, обеспечивая себя сырьем через собственные лесозаготовительные подразделения, что снижает зависимость от внешних поставщиков.

Прежнее предприятие ООО "СТОД", не справившееся с обязательствами перед "ВЭБ. РФ", находится в процессе банкротства и ожидает ликвидации. В то же время, новое предприятие активно развивается, расширяя ассортимент продукции, в том числе внедряя инновационные решения — быстровозводимые конструкции для социальных объектов, таких как детские лагеря и медицинские учреждения, о чем сообщил губернатор Игорь Руденя. Губернатор выразил намерение использовать успешный опыт сотрудничества с "ВЭБ. РФ" для поддержки и других предприятий региона, испытывающих финансовые трудности.

Уточнения

ВЭБ РФ (Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; до 2018 года — Внешэкономбанк; до 1988 года — Внешторгбанк СССР) — российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов, главный институт развития России.





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