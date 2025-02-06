Турецкий поток направили в Словакию: допобъёмы стали новым рекордом для газопровода

С 1 февраля "Газпром" возобновил экспорт газа в Словакию через газопровод "Турецкий поток", сообщает EADaily со ссылкой на информацию словацкой компании SPP.
Директор SPP Войтех Ференц отметил, что новый маршрут достиг рекордных поставок, однако не сможет полностью компенсировать прежние объемы. В связи с этим компания создает дочернее предприятие на Украине.
Войтех Ференц заявил, что контракт с "Газпром экспортом" будет действовать до 2034 года и прекращаться не будет. Данные оператора европейских газотранспортных систем ENTSOG показывают, что с 4 февраля поставки по "Турецкому потоку" увеличились до 55,7 млрд кубометров в сутки — это рекордное значение.
Тем не менее, точные объемы поставок в Словакию неизвестны, так как европейская нитка уже работает выше своей проектной мощности. На февраль дополнительно забронировано 3,1 млн кубометров в сутки, что составляет 1,13 млрд кубометров в год.
Глава SPP предупредил, что импорт нероссийского газа будет стоить на 90 миллионов евро дороже из-за высоких тарифов на транзит, и следующий год будет "рискованным" для компании, так как "Турецкий поток" не сможет обеспечить все прежние объемы поставок из России.
С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа, но существуют альтернативные маршруты через Турцию, которые могут обеспечить 1,1 млрд кубометров в год, однако они имеют свои ограничения из-за загруженности других газопроводов и высоких цен.
Словацкая SPP стремится возобновить транзит через Украину и создает дочернюю компанию на украинском рынке, оформляя лицензию на транспортировку газа. В прошлом году через "Турецкий поток" было экспортировано 16,7 млрд кубометров газа в разные страны Европы.
«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.
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