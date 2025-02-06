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Турецкий поток направили в Словакию: допобъёмы стали новым рекордом для газопровода

2:12
Экономика

С 1 февраля "Газпром" возобновил экспорт газа в Словакию через газопровод "Турецкий поток", сообщает EADaily со ссылкой на информацию словацкой компании SPP.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Директор SPP Войтех Ференц отметил, что новый маршрут достиг рекордных поставок, однако не сможет полностью компенсировать прежние объемы. В связи с этим компания создает дочернее предприятие на Украине.

Войтех Ференц заявил, что контракт с "Газпром экспортом" будет действовать до 2034 года и прекращаться не будет. Данные оператора европейских газотранспортных систем ENTSOG показывают, что с 4 февраля поставки по "Турецкому потоку" увеличились до 55,7 млрд кубометров в сутки — это рекордное значение.

Тем не менее, точные объемы поставок в Словакию неизвестны, так как европейская нитка уже работает выше своей проектной мощности. На февраль дополнительно забронировано 3,1 млн кубометров в сутки, что составляет 1,13 млрд кубометров в год.

Глава SPP предупредил, что импорт нероссийского газа будет стоить на 90 миллионов евро дороже из-за высоких тарифов на транзит, и следующий год будет "рискованным" для компании, так как "Турецкий поток" не сможет обеспечить все прежние объемы поставок из России.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа, но существуют альтернативные маршруты через Турцию, которые могут обеспечить 1,1 млрд кубометров в год, однако они имеют свои ограничения из-за загруженности других газопроводов и высоких цен.

Словацкая SPP стремится возобновить транзит через Украину и создает дочернюю компанию на украинском рынке, оформляя лицензию на транспортировку газа. В прошлом году через "Турецкий поток" было экспортировано 16,7 млрд кубометров газа в разные страны Европы.

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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