Саудовская Аравия резко подняла цены на нефть для Европы и Азии

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно официальному сообщению государственной нефтяной компании Saudi Aramco, в марте Саудовская Аравия значительно повысит цены на нефть для покупателей из Азии и Европы.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Нефтяная скважина

В частности, стоимость основного экспортного сорта Arab Light, поставляемого в азиатские страны, увеличится на 2,4 доллара за баррель. Это станет самым значительным ростом цен с августа 2022 года.

Отмечается, что после данного повышения стоимость Arab Light превысит цену корзины нефти Оман/Дубай на 3,9 доллара за баррель.

Кроме того, цены на саудовскую нефть для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья возрастут на 3,2 доллара за баррель.

Для покупателей из США увеличение окажется менее значительным — от 0,1 до 0,3 доллара за баррель.