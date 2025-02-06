Саудовская Аравия резко подняла цены на нефть для Европы и Азии

Согласно официальному сообщению государственной нефтяной компании Saudi Aramco, в марте Саудовская Аравия значительно повысит цены на нефть для покупателей из Азии и Европы.
В частности, стоимость основного экспортного сорта Arab Light, поставляемого в азиатские страны, увеличится на 2,4 доллара за баррель. Это станет самым значительным ростом цен с августа 2022 года.
Отмечается, что после данного повышения стоимость Arab Light превысит цену корзины нефти Оман/Дубай на 3,9 доллара за баррель.
Кроме того, цены на саудовскую нефть для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья возрастут на 3,2 доллара за баррель.
Для покупателей из США увеличение окажется менее значительным — от 0,1 до 0,3 доллара за баррель.
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