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Саудовская Аравия резко подняла цены на нефть для Европы и Азии

1:01
Экономика

Согласно официальному сообщению государственной нефтяной компании Saudi Aramco, в марте Саудовская Аравия значительно повысит цены на нефть для покупателей из Азии и Европы.

Нефтяная скважина
Фото: Flickr by Maarten Heerlien, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нефтяная скважина

В частности, стоимость основного экспортного сорта Arab Light, поставляемого в азиатские страны, увеличится на 2,4 доллара за баррель. Это станет самым значительным ростом цен с августа 2022 года.

Отмечается, что после данного повышения стоимость Arab Light превысит цену корзины нефти Оман/Дубай на 3,9 доллара за баррель.

Кроме того, цены на саудовскую нефть для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья возрастут на 3,2 доллара за баррель.

Для покупателей из США увеличение окажется менее значительным — от 0,1 до 0,3 доллара за баррель.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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