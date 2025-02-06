В Бразилии заявили о праве БРИКС искать замену доллару

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что государства, входящие в объединение БРИКС, имеют полное право искать альтернативные варианты расчётов в международной торговле, помимо использования американского доллара. Об этом сообщает мексиканское издание La Jornada.

Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Долларовая купюра

Лула да Силва подчеркнул, что статус доллара как основной мировой валюты был установлен не решением всего международного сообщества, а исключительно Соединёнными Штатами.

Он отметил, что страны БРИКС составляют почти половину населения Земли и значительную часть глобальной торговли, что даёт им основание рассматривать другие финансовые инструменты для взаиморасчётов.

Президент Бразилии также указал на тот факт, что зависимость от доллара США создаёт дополнительные торговые барьеры для развивающихся государств и ограничивает их финансовый суверенитет. В связи с этим, по его мнению, необходимо работать над восстановлением "гармонии" в мире и укреплением международного диалога, сообщают Финансы. Mail.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае, если страны БРИКС примут решение заменить доллар в международных расчётах или создадут собственную единую валюту, он введёт 100-процентные пошлины на импорт товаров из этих государств.

А глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что нет реальной альтернативы доллару в качестве резервной валюты в международных расчётах.