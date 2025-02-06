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Доллар против евро: кто выйдет победителем в валютной битве

1:38
Экономика

По словам экспертов, укрепление американского доллара может продолжаться в ближайшие месяцы, и евро тогда даже опустится ниже уровня паритета — это следует из последнего опроса по валютным рынкам Reuters. Почти треть опрошенных экспертов считает, что курс евро к доллару может достичь или даже преодолеть соотношение 1:1.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Американская валюта значительно укрепилась с конца сентября, увеличившись более чем на 7% по отношению к основным валютам. В начале февраля курс евро уже приблизился к уровню 1,01 доллара, что всего в несколько сотых от паритета. Этот рубеж последний раз был достигнут в ноябре 2022 года.

"Мнения по доллару в основном благоприятные из-за эскалации торгового конфликта. По нашему базовому прогнозу евро в первом квартале протестирует уровень паритета", — заявила Мира Чандан, руководитель валютного рынка J. P. Morgan.

Тем не менее, аналитики также предупреждают, что непредсказуемые политические заявления президента США Дональда Трампа усложняют долгосрочные прогнозы, сообщает венгерское издание portfolio.

Алекс Коэн, валютный стратег Bank of America, подчеркнул:

"Каждый день мы видим, насколько рынок чувствителен к заголовкам, неопределенность вокруг тарифов все еще витает над рынком. Если на самом деле начнется торговая война и мы получим подход "око за око", это приведет к инфляционным последствиям и отрицательному влиянию на рост".

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и, в зависимости от контекста.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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