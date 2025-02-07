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Перец, корица и мускат: ввоз специй из Казахстана вырос в десять раз

1:11
Экономика

По данным Таможенной службы Казахстана, объем поставок специй и пряностей в Россию за 2024 год вырос в 10 раз и достиг 7,3 тысячи тонн.
Основной рост пришелся на готовые наборы молотых специй, которые составили 94% всего импорта. Среди других популярных позиций:

куркума
Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
куркума
  • Дробленый и молотый перец — 372 тонны
  • Корица — 33 тонны
  • Мускатный орех и семена кориандра — по 4 тонны

Россия стала крупнейшим покупателем казахстанских пряностей, что связано с увеличением спроса на натуральные приправы и ростом товарооборота между странами.

Эксперты отмечают, что спрос на специи в России продолжает расти, а отечественные производители пока не могут полностью покрыть потребности рынка. В связи с этим ожидается дальнейшее укрепление торговых связей между Россией и Казахстаном в сфере поставок пряностей.

К тому же изменение вкусовых предпочтений россиян и интерес к кулинарным традициям разных стран только способствуют увеличению импорта специй.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции - химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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