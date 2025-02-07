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В России достроили 53 долгостроя: ключи получили 10,7 тысячи дольщиков

1:19
Экономика

В 2024 году благодаря федеральным программам завершено строительство 53 многоквартирных домов, которые ранее считались проблемными. В результате новые квартиры получили 10,7 тысячи человек.

Строительство
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Строительство

Как решается проблема долгостроев?

По данным Фонда развития территорий, достройка этих объектов стала возможной благодаря решениям, принятым в 2019–2022 годах. Всего с 2019 года восстановлены права 254 тысяч дольщиков.

Какие регионы получили новые дома?

  • Ленинградская область — 10 домов для 3 тысяч дольщиков
  • Красноярский край — 9 домов для 1880 человек
  • Краснодарский край — 5 домов для 1254 семей
  • Пермский край — 6 домов для 1167 дольщиков
  • Новосибирская область — 3 дома для 741 семьи

Государственная поддержка дольщиков

Власти продолжают использовать федеральные и региональные механизмы для завершения проблемных объектов. Достройка домов и выплаты компенсаций находятся под контролем правительства.

Уточнения

Строи́тельство - создание (возведение) зданий, строений и сооружений. Продукцией строительства являются законченные и подготовленные к вводу в эксплуатацию новые или реконструированные здания и сооружения.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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