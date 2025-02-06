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Индексация военных пенсий продолжится: новое повышение на 4,4%

1:12
Экономика

С 1 января 2025 года военные пенсии будут проиндексированы на 4,4% в дополнение к уже проведенному в октябре 2024 года повышению. Об этом сообщает официальный портал объясняем. рф.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Почему пенсии снова повысят?

Ранее, в октябре 2024 года, военные пенсии уже были увеличены на 5,1%. Однако реальный уровень инфляции оказался выше прогнозов и достиг 9,5%, что потребовало дополнительного повышения выплат.

Как будет проходить индексация?

  • С 1 января 2025 года пенсии увеличат на 4,4%.
  • Те, кто уже получил выплаты за январь и февраль, получат доплату.
  • Средства на индексацию уже заложены в бюджет.

Государство гарантирует поддержку

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что забота о военных пенсионерах остается приоритетом. Он заверил, что правительство полностью обеспечит финансирование всех социальных обязательств.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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