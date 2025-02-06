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Рынок труда в цифрах: как изменились доходы в Тюмени и Москве

1:29
Экономика

В 2024 году средний заработок в Тюмени составил 71 тысячу рублей, в то время как в Москве он достиг 100 тысяч рублей.

Работающая пенсионерка
Фото: freepik.com by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работающая пенсионерка

По данным сервиса "Зарплаты.ру", разница в доходах между городами увеличилась на 10% за год, с 30% в 2023 году до 40% в 2024 году. В сфере дефицитных специальностей разрыв составил более 10% — увеличившись с 26% до 37%. Средний доход востребованных специалистов массового найма в Тюмени составляет 63 тысячи рублей, а в Москве — 86 тысяч рублей, сообщает nashgorod.ru.

Наиболее заметные различия в зарплатах наблюдаются для таких профессий, как учителя (76%), грузчики (75%), продавцы-консультанты (66%), повара (48%) и автослесари (23%). Например, учителям в Тюмени предлагали 42,5 тысячи рублей, тогда как в Москве — 75 тысяч рублей. Автослесари в Тюмени могли рассчитывать на 100 тысяч рублей, в то время как в Москве — на 122,5 тысячи рублей.

Кроме того, средний заработок риелторов в Тюмени снизился на 20% из-за уменьшения количества сделок, которые упали на 20-50%.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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