Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп предлагает Израилю отдать сектор Газа США
Итальянские учёные открыли новый ген, связанный с развитием болезни альцгеймера
Лавины и ураганный ветер: в двух регионах России объявлена тревога
Разбрасываю по грядкам этот состав — и поганки даже не пытаются прорасти
5 ошибок, которые портят салон автомобиля при уборке
Колонна ВСУ на технике НАТО начала контрнаступления в Курской области: часть уничтожена, но бои продолжаются
Покупаете автомобиль у иностранца? Готовьтесь заплатить до 40% штрафа от стоимости машины
"Руспродсоюз" и "Союзмолоко" о мерах правительства: разумный шаг в условиях роста затрат
Ковёр в ужасном состоянии? Эти лайфхаки спасут его без химчистки

Фейковые новости: как слухи о заморозке вкладов могут повлиять на инфляцию в России

1:44
Экономика

В настоящее время нет ограничений на снятие вкладов и предпосылок для их заморозки со стороны Банка России, как заявила экономист Инна Литвиненко.

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" она опровергла слухи о возможной заморозке вкладов, отметив, что ни Центробанк, ни Минфин, ни правительство не делали никаких заявлений, которые могли бы вызвать беспокойство среди граждан.

Литвиненко охарактеризовала разговоры о заморозке вкладов как фейковые. Она считает, что внешние силы, поддерживаемые иностранными источниками, пытаются вызвать панику в стране, провоцируя людей снимать свои вклады, что, по её мнению, может привести к дополнительной инфляции.

Экономист предостерегла, что в условиях роста инфляции Центробанк будет вынужден еще больше повышать ставки, что негативно скажется на экономике. Она предложила задуматься, кто стоит за провокацией паники среди населения.

Литвиненко также подчеркнула, что вклады по-прежнему остаются выгодные, поскольку большинство банков предлагают высокие ставки. Однако важно внимательно изучать условия вложений, так как высокие ставки могут действовать лишь в первые три месяца, после чего могут снижаться.

По её словам, ставка рефинансирования вряд ли опустится ниже 20% в ближайшее время, и 2025 год предоставит возможность зарабатывать на вкладах или хотя бы компенсировать инфляцию. Она подчеркнула, что, несмотря на неопределенность валютного курса, для новичков вклад остается одним из самых оптимальных способов сохранить свои сбережения.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год
Недвижимость
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год Аудио 
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Авто
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ Аудио 
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Еда и рецепты
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Геолог Ключарев оценил интерес США к редкоземельным металлам на Украине Любовь Степушова Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Последние материалы
Европе предсказали повторение 2022 года на газовом рынке
Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе
Забудьте о проблемах с картофелем: новый сорт "Багира" совершил прорыв
Сначала предлагал помощь, а потом крал деньги со счетов. Подозреваемый задержан
Геолог Ключарев оценил интерес США к редкоземельным металлам на Украине
Тайны Геркуланума: свитки, погребенные Везувием, начинают раскрывать секреты
Инвестиции на 2025 год: флоатеры и акции могут вознаградить терпеливых
Усталая кожа весной? Вот что с ней нужно сделать
Вслед за США: Аргентина прекращает членство во "Всемирной организации здравоохранения"
Тренируетесь без разминки? Узнайте, чем это может обернуться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.