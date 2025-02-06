Фейковые новости: как слухи о заморозке вкладов могут повлиять на инфляцию в России

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В настоящее время нет ограничений на снятие вкладов и предпосылок для их заморозки со стороны Банка России, как заявила экономист Инна Литвиненко.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" она опровергла слухи о возможной заморозке вкладов, отметив, что ни Центробанк, ни Минфин, ни правительство не делали никаких заявлений, которые могли бы вызвать беспокойство среди граждан.

Литвиненко охарактеризовала разговоры о заморозке вкладов как фейковые. Она считает, что внешние силы, поддерживаемые иностранными источниками, пытаются вызвать панику в стране, провоцируя людей снимать свои вклады, что, по её мнению, может привести к дополнительной инфляции.

Экономист предостерегла, что в условиях роста инфляции Центробанк будет вынужден еще больше повышать ставки, что негативно скажется на экономике. Она предложила задуматься, кто стоит за провокацией паники среди населения.

Литвиненко также подчеркнула, что вклады по-прежнему остаются выгодные, поскольку большинство банков предлагают высокие ставки. Однако важно внимательно изучать условия вложений, так как высокие ставки могут действовать лишь в первые три месяца, после чего могут снижаться.

По её словам, ставка рефинансирования вряд ли опустится ниже 20% в ближайшее время, и 2025 год предоставит возможность зарабатывать на вкладах или хотя бы компенсировать инфляцию. Она подчеркнула, что, несмотря на неопределенность валютного курса, для новичков вклад остается одним из самых оптимальных способов сохранить свои сбережения.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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