Социально значимые продукты под контролем государства

"Руспродсоюз" и "Союзмолоко" о мерах правительства: разумный шаг в условиях роста затрат

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Введение новых правил регулирования торговли сливочным маслом и яйцами, предполагающее сохранение действующих торговых надбавок, обещает влиять на снижение розничных цен для этих продуктов. Как объяснил заместитель председателя ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, инициатива включает их в число социально значимых товаров и запрещает дополнительные выплаты для розничных сетей. Основная цель — повышение прозрачности в цепочке поставок и сокращение неформальных сборов с производителей. Однако конечная выгода для потребителей будет зависеть от того, насколько сети откажутся от увеличения наценки.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

В феврале 2025 года правительство России внедрило запрет на взимание бонусов с поставщиков при продаже сливочного масла и яиц. Леонов подчеркнул, что механизмы ценообразования в рознице не всегда напрямую связаны с отпускными ценами производителей. Например, обязательное включение 5% вознаграждения для торговых сетей в стоимость товара может привести к необходимости снижения цен на уровне производителя, что усложняет планирование и расчеты.

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"), возглавляемый Артемом Беловым, приветствует данные меры, особенно в контексте растущих производственных затрат. Белов отметил, что, хотя новые правила не устанавливают жесткого регулирования цен, они способствуют уменьшению финансовой нагрузки на поставщиков, что в долгосрочной перспективе может способствовать стабилизации рынка.

Согласно данным Росстата, за неделю с 28 января по 3 февраля 2025 года наблюдалась следующая динамика: средняя цена на куриные яйца снизилась на 0,5%, в то время как стоимость сливочного масла увеличилась на 0,2%. Эксперты связывают эти колебания с сезонными факторами и изменениями в логистике, что подчеркивает сложность прогнозирования ценовых трендов в отрасли.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Понятие цены — фундаментальная экономическая категория.





Трудова́я тео́рия сто́имости (ТТС, англ. labor theory of value) — экономическая теория, в соответствии с которой стоимость товаров формируется количеством общественно необходимого труда для их производства (или воспроизводства) в данных социально-экономических условиях. Стоимость проявляется при обмене товаров в форме меновой стоимости (выражена в количестве другого товара) или цены (выражена в количестве денег).



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