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"Red Wings" анонсировала запуск новых зарубежных направлений из Нижнего Новгорода

"Red Wings" соединит Нижний Новгород прямыми рейсами с Батуми, Тбилиси и Стамбулом
2:05
Экономика

Авиакомпания "Red Wings" вводит новые направления из Нижнего Новгорода: с весны стартуют регулярные рейсы в грузинские города Тбилиси и Батуми, а также возобновляются полеты в Стамбул.

Sukhoi Superjet 100, совершающий полёт у берегов Италии недалеко от Турина
Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Sukhoi Superjet 100, совершающий полёт у берегов Италии недалеко от Турина

Возобновление перевозок в Батуми запланировано на 26 апреля. Рейсы будут осуществляться каждую субботу из Нижнего Новгорода, с возвращением в воскресенье. С 28 мая частота полетов увеличится: к субботам добавляются среды для вылетов и четверги для обратных рейсов, продолжительность полета составит 3 часа 35 минут.

Первые полеты в Тбилиси начнутся 28 апреля, с вылетами по понедельникам и возвращением во вторники. С 5 июня расписание пополнится дополнительными рейсами по четвергам из Нижнего Новгорода и по пятницам обратно, время перелёта составит 3 часа 20 минут.

В конце апреля "Red Wings" восстановит прямые рейсы в Стамбул, вылеты из России будут осуществляться по пятницам с возвращением в субботу. Для этих маршрутов будут использоваться самолеты "Sukhoi Superjet 100".

"Red Wings", занимающая место в топ-10 российских авиакомпаний, активно развивает сеть маршрутов, предлагая как регулярные, так и чартерные перевозки. Основной парк состоит из 22 самолетов "Sukhoi Superjet 100", базирующихся в аэропортах Жуковского, Домодедово, Кольцово (Екатеринбург), Баландино (Челябинск) и Махачкалы. В 2024 году компания расширила географию полетов, добавив направления между Новокузнецком и Иркутском, Екатеринбургом и Астраханью, а также в Архангельск, Сургут, Петербург и Ярославль. Ранее были запущены рейсы в Грузию из нескольких городов России, включая Екатеринбург, Уфу, Казань, Самару, Минеральные Воды и Сочи.

Уточнения

Red Wings (юридическое название — АО «Ред Вингс» с англ. — «Красные крылья») — российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово. До 2007 года носила название «Авиалинии 400».

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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