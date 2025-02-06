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ФАС: штрафы – крайняя мера

ФАС подвела итоги прошлого года: почти 10 миллиардов рублей штрафов за год
Экономика

В 2024-м году ФАС (Федеральная антимонополистическая служба) РФ обозначила сумму наложенных штрафов в размере 9,9 миллиардов рублей. Согласно официальному сообщению ведомства, большая доля этих санкций (4,1 млрд рублей) пришлась на промышленность из-за нарушений антимонопольного законодательства.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Особая статья штрафов касается сферы связи и IT-индустрии: совокупный размер составил почти 1,3 миллиарда. За картельные соглашения и закрытые закупки взыскано было свыше 1,1 млрд рублей.

В ФАС подчеркнули, что финансовые меры применяются исключительно как крайняя мера после безуспешности профилактических мер. Приоритеты службы — это активная работа по предупреждению нарушений: от согласования торговых стратегий до внедрения систем контроля за соблюдением антимонопольных норм и стандартизации процедур предостережений для потенциальных нарушителей.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонополитического законодательства. Также ФАС следит за соблюдением законов в сфере естественных монополий, рекламы, иностранных инвестиций в стратегически значимые компании, государственного оборонного заказа и госзакупок.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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