Минпромторг будет лицензировать экспорт свинца до 2025 года

Правительство РФ ввело лицензирование на экспорт необработанного свинца, свинцового лома и отходов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сообщают "Известия".
Согласно постановлению, с момента его вступления в силу до 20 июня 2025 года будет установлен разрешительный порядок вывоза из России отходов и лома свинца, а также необработанного свинца, который будет осуществляться через лицензирование. Исключение составляют полупродукты цветных металлов, содержащие драгоценные металлы.
Постановление вступает в силу на следующий день после его официальной публикации. В документе также указано, что Минпромторг будет выдавать разовые лицензии на экспорт необработанного свинца, свинцового лома и отходов, при условии предоставления необходимых документов участниками внешнеэкономической деятельности.
Простое вещество свинец — ковкий, сравнительно легкоплавкий тяжёлый металл серебристо-белого цвета с синеватым отливом. Плотность свинца — 11,35 г/см³.
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