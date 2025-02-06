Минпромторг будет лицензировать экспорт свинца до 2025 года

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство РФ ввело лицензирование на экспорт необработанного свинца, свинцового лома и отходов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сообщают "Известия".

Согласно постановлению, с момента его вступления в силу до 20 июня 2025 года будет установлен разрешительный порядок вывоза из России отходов и лома свинца, а также необработанного свинца, который будет осуществляться через лицензирование. Исключение составляют полупродукты цветных металлов, содержащие драгоценные металлы.

Постановление вступает в силу на следующий день после его официальной публикации. В документе также указано, что Минпромторг будет выдавать разовые лицензии на экспорт необработанного свинца, свинцового лома и отходов, при условии предоставления необходимых документов участниками внешнеэкономической деятельности.

Уточнения

Простое вещество свинец — ковкий, сравнительно легкоплавкий тяжёлый металл серебристо-белого цвета с синеватым отливом. Плотность свинца — 11,35 г/см³.



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