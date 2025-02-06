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Бонусы отменены: как это повлияет на стоимость куриных яиц и сливочного масла

1:14
Экономика

Цены на куриные яйца и сливочное масло могут снизиться на 5% после того, как эти продукты были включены в перечень социально значимых товаров.

Яичница
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

Об этом сообщают "Известия". Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 1 февраля, запрещает торговым сетям получать бонусы от производителей при продаже этих товаров. Ранее размер таких вознаграждений мог достигать 5%, что влияло на конечную стоимость продукции для покупателей.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева считает, что отмена бонусов приведет к снижению цен, так как производители больше не будут компенсировать выплаты ритейлерам. Однако остаётся вопрос, как на это отреагируют торговые сети — не будут ли они пытаться компенсировать свои потери, увеличив собственную наценку.

Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов отметил, что данная мера направлена на повышение прозрачности в товаропроводящей цепи. Введение ограничений должно помочь стабилизировать цены на продукты первой необходимости и снизить нагрузку на потребителей.

Уточнения

Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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