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Провайдеры объяснили причины повышения цен на домашний интернет

1:35
Экономика

В конце 2024 — начале 2025 года многие провайдеры, как федеральные, так и региональные, подняли цены на 5-15 %.

Кабели интернета
Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кабели интернета

Об этом сообщают "Известия", основываясь на тарифных сетках компаний и информации для абонентов.

Интернет-провайдеры в России объясняют повышение цен на услуги широкополосного доступа в интернет и платное ТВ ростом курса валют, увеличением ключевой ставки и повышением расходов на зарплаты, логистику и аренду.

Минцифры, совместно с ФАС, следит за ценами на связь и пока не получает жалоб на увеличение стоимости. Аналитик "ТМТ консалтинг" Елена Крылова отметила, что с четвертого квартала 2024 года цены на услуги ШПД растут по всей стране — в среднем на 5-10 %, что в абсолютном выражении составляет около 100 рублей. Операторы удерживали цены в течение двух лет, но сейчас, в условиях текущей экономической ситуации, они начали их повышать.

Эксперт также подчеркнула, что рост курсов валют приводит к увеличению стоимости оборудования для строительства и модернизации сетей, что дополнительно усугубляется ростом ключевой ставки ЦБ и увеличением расходов на аренду, логистику и зарплаты. Кроме того, с 1 января 2025 года компании с оборотом более 60 миллионов рублей обязаны будут платить 5-процентный НДС.

Уточнения

Провайдер (от англ. provider) — компания, поставщик каких-либо услуг.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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