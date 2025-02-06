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Золотая гонка: кто лидирует в мировых запасах золота

1:27
Экономика

Россия осталась пятой страной в мире по объему золотых запасов, согласно данным Всемирного золотого совета.

Слитки золота
Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слитки золота

Лидирует США с 8,13 тысячами тонн золота, на втором месте Германия (3,35 тысячи тонн), а третьей – Италия (2,45 тысячи тонн). Четвертой по итогам года стала Франция с 2,44 тысячи тонн, а Россия завершила год с 2,36 тысячи тонн.

Первая пятерка стран удерживала свои резервы на прежнем уровне, в то время как в следующей пятерке наблюдалась активность. Китай увеличил свои запасы до 2,28 тысячи тонн (с 2,24 тысячи годом ранее) и остался шестым. Швейцария не закупала золото и сохранила запасы на уровне 1040 тонн.

Индия значительно нарастила свой запас до 876,2 тонны (в прошлом году было 803,6 тонны), что позволило ей занять восьмое место, вытеснив Японию на девятое (846 тонн, без изменений). Турция также поднялась в рейтинге, увеличив запасы до 615 тонн (с 540,2 тонны), вытеснив Нидерланды, которые не совершали покупок

Уточнения

Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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