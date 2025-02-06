Сладкая статистика: как изменился импорт российского мороженого в 2024 году

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году Китай значительно увеличил объемы импорта российского мороженого, но Казахстан по-прежнему остается главным покупателем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пломбир

По данным РИА Новости, экспорт мороженого из России в 2024 году составил более 32,7 миллиона долларов.

Казахстан закупил лакомство на сумму 19,8 миллиона долларов. В тройке лидеров также оказались Узбекистан с импортом на 5,2 миллиона долларов и Китай, который купил мороженого на 2,7 миллиона долларов.

За Казахстаном в списке главных покупателей российского мороженого идут Азербайджан с объемом импорта в 1,6 миллиона долларов, Киргизия с 864 тысячами долларов, Грузия с 600 тысячами и Израиль с 565 тысячами. Замыкают десятку США (516,7 тысяч долларов), Армения (476 тысяч долларов) и Сербия (249 тысяч долларов).

Китай показал наибольший рост в денежном выражении, увеличив импорт российского мороженого почти на 799 тысяч долларов (или на 1,4 раза). Узбекистан также поднажал, увеличив закупки на 550 тысяч долларов (+12%), Киргизия подняла объемы на 279 тысяч долларов (в 1,5 раза), США на 88 тысяч долларов (+21%) и Южная Корея на 47 тысяч долларов (в 2,3 раза).

А вот Грузия, к сожалению, сильно сократила закупки — снижение на 479 тысяч долларов или в 1,8 раза.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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