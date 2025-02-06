Торговля между Россией и США упала до исторического минимума

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году объём торговли между Соединёнными Штатами и Россией снизился до 3,5 миллиардов долларов, что является самым низким уровнем с 1992 года.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Экспорт товаров из России в США составил 3 миллиарда долларов, в то время как поставки из Америки в Россию уменьшились до 526 миллионов долларов. Это привело к сокращению общего товарооборота на 32%.

Для сравнения, в 1992 году товарооборот между странами составил 2,6 миллиарда долларов, что является ещё меньшим значением, пишет РИА "Новости".

На фоне текущей экономической ситуации и международных санкций эксперты отмечают, что Россия может извлечь выгоду из китайско-американских таможенных тарифов, заменив выпадающие объёмы.

Уточнения

Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.

