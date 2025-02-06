Золотое время для россиян: как санкции повлияли на покупательский тренд?

Россияне в 2024 году приобрели рекордные 75,6 тонны золота, включая слитки, монеты и ювелирные изделия, сообщает Всемирный совет по золоту.
Это соответствует примерно четверти годовой добычи металла в России, которая является вторым по величине производителем золота в мире, добывая более 300 тонн в год.
Согласно данным Bloomberg, такая активность на рынке золота объясняется стремлением граждан РФ защитить свои сбережения на фоне международных санкций и экономической нестабильности. В 2021 году, до начала спецоперации, россияне приобрели всего 46,8 тонны золота, что значительно ниже текущего уровня.
Глобально интерес к золоту как надёжному активу-убежищу вырос на фоне военных конфликтов, таких как спецоперация на Украине и эскалация на Ближнем Востоке.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.