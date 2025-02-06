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Золотое время для россиян: как санкции повлияли на покупательский тренд?

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Экономика

Россияне в 2024 году приобрели рекордные 75,6 тонны золота, включая слитки, монеты и ювелирные изделия, сообщает Всемирный совет по золоту.

золотые монеты
Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain
золотые монеты

Это соответствует примерно четверти годовой добычи металла в России, которая является вторым по величине производителем золота в мире, добывая более 300 тонн в год.

Согласно данным Bloomberg, такая активность на рынке золота объясняется стремлением граждан РФ защитить свои сбережения на фоне международных санкций и экономической нестабильности. В 2021 году, до начала спецоперации, россияне приобрели всего 46,8 тонны золота, что значительно ниже текущего уровня.

Глобально интерес к золоту как надёжному активу-убежищу вырос на фоне военных конфликтов, таких как спецоперация на Украине и эскалация на Ближнем Востоке.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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