Золотое время для россиян: как санкции повлияли на покупательский тренд?

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Россияне в 2024 году приобрели рекордные 75,6 тонны золота, включая слитки, монеты и ювелирные изделия, сообщает Всемирный совет по золоту.

Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain золотые монеты

Это соответствует примерно четверти годовой добычи металла в России, которая является вторым по величине производителем золота в мире, добывая более 300 тонн в год.

Согласно данным Bloomberg, такая активность на рынке золота объясняется стремлением граждан РФ защитить свои сбережения на фоне международных санкций и экономической нестабильности. В 2021 году, до начала спецоперации, россияне приобрели всего 46,8 тонны золота, что значительно ниже текущего уровня.

Глобально интерес к золоту как надёжному активу-убежищу вырос на фоне военных конфликтов, таких как спецоперация на Украине и эскалация на Ближнем Востоке.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



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