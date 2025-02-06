США обскакали Россию по объёму поставок СПГ в Европу

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе 2025 года поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз составили 2,054 миллиарда кубометров, что примерно соответствует уровням января и декабря 2024 года. Эти данные были опубликованы аналитическим центром Bruegel.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Однако на фоне стабильно низких показателей поставок из России, объём импорта СПГ из США значительно вырос. В январе поставки газа из США в Европу достигли рекордных 6,64 миллиарда кубометров, что в 3 раза превышает объём российского газа.

Из общего объёма импорта сжиженного природного газа в ЕС (11,5 миллиарда кубометров) на Россию пришлось всего около 17,9 процента поставок.

Для сравнения, в октябре 2024 года, когда Евросоюз закупил российский СПГ на рекордные 701,5 миллиона евро, доля России была немного выше — 21,2 процента, пишет ТАСС.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.