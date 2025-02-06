Блокировка российских активов принесла Украине 2 миллиарда евро

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский депозитарий Euroclear в марте направит в фонд помощи Украине 2 миллиарда евро. Эти средства были получены от инвестирования российских активов, замороженных из-за санкций.

Фото: flickr.com by Схакиров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Украинский флаг

Первый транш был проведён летом 2024 года и составил 1,55 миллиарда евро. В целом, за прошлый год Euroclear получил процентный доход от инвестирования российских активов в размере 6,9 миллиарда евро.

После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России, что составило примерно 300 миллиардов евро.

Уточнения

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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