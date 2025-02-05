Производство кровельных элементов в Смоленской области вырастет на 400 тысяч единиц

"Промактив" расширяет производство: новый производственный корпус появится в Смоленской области

В Смоленской области предприятие "Промактив", специализирующееся на производстве элементов кровельной безопасности, приступило к возведению нового производственного комплекса. Губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале сообщил, что реализация проекта осуществляется при активном участии областных властей. Запуск объекта намечен на осень 2025 года, что позволит увеличить ежегодный выпуск продукции с 1,5 млн до 1,9 млн единиц. Объем инвестиций в расширение мощностей составил 260 млн рублей.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой рабочий на заводе

По словам губернатора, "Промактив" входит в число ключевых промышленных игроков области, выпуская снегозадержатели, ограждения, фасадные лестницы и компоненты систем вентиляции кровли. Строящийся корпус площадью 4,4 тыс. кв. метров уже готов к монтажу оборудования. Анохин также отметил, что после завершения текущего этапа компания планирует продолжить развитие производственной инфраструктуры.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона намерено и дальше поддерживать предприятие в реализации его стратегических инициатив, направленных на укрепление промышленного потенциала Смоленской области.

Уточнения

Василий Николаевич Анохин (род. 24 мая 1983, Москва) — российский государственный и политический деятель. Губернатор Смоленской области с 20 сентября 2023 года (врио с 17 марта по 20 сентября 2023 года). Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса (2022), кандидат экономических наук (2008).





Кро́вля — верхний элемент покрытия здания, подвергающийся атмосферным воздействиям. Главной её функцией является защита внутренних помещений от негативного влияния атмосферных осадков.



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