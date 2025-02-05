Ребрендинг, реклама и рост: Monarch становится лидером продаж в России

Бренд Monarch, принадлежащий нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE), стал самым популярным, увеличив объем продаж в 3,5 раза и поднявшись на пять позиций.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Nescafe швейцарской компании Nestle, который был лидером в 2023 году, опустился на второе место с сокращением реализации почти на 7%. Расчеты проводились на основе данных 180 розничных торговых сетей и аудита торговых точек в 2024 году по сравнению с 2023 годом, исключая сетевые марки, сообщает РБК.

Изменения в рейтинге могут быть связаны с эффектом низкой базы. В 2022 году Jacobs (JDE) занимал лидирующую позицию на российском кофейном рынке, но в 2023 году компания решила прекратить продажи глобальных брендов в России и сохранить только российский рынок, переименовав Jacobs в Monarch. Таким образом, оба бренда оказались на полках, а Nescafe занял первое место в 2023 году.

Тем не менее, рост продаж Monarch в прошлом году говорит о том, что ребрендинг, активная реклама и расширение ассортимента (растворимый, жареный молотый и зерновой молотый кофе, кофейные смеси) были успешными. В то же время Nestle, которая остановила инвестиции в российский рынок еще в 2022 году, уступает Monarch не только в рекламе, но и в ассортименте, предлагая только растворимый кофе Nescafe.

Уточнения

Ребре́ндинг (англ. rebranding) — активная маркетинговая стратегия; включает комплекс мероприятий по изменению бренда (как компании, так и производимого ею товара), либо его составляющих: названия, логотипа, слогана, визуального оформления, с изменением позиционирования.



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