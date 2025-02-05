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Euroclear анонсировал новый платёж для Украины на сумму 2 млрд евро

1:26
Экономика

Международный депозитарий Euroclear в марте 2025 года намерен произвести второй платеж в европейский фонд для Украины на сумму около 2 миллиардов евро.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository
Деньги

Первый платеж, составивший примерно 1,55 миллиарда евро, был осуществлен в июле 2024 года.

По итогам 2024 года Euroclear заработал 6,9 миллиарда евро в виде процентных доходов от инвестирования замороженных российских активов, что значительно больше, чем в предыдущие годы (4,4 миллиарда евро в 2023 году и 821 миллион евро в 2022 году). 

Компания планирует уплатить налоги с доходов, полученных от российских активов, в размере 1,7 миллиарда евро. В результате, чистая прибыль Euroclear, связанная с замороженными активами Центрального банка России, за 2024 год составила 5,2 миллиарда евро. На конец 2024 года общий баланс Euroclear достиг 212 миллиардов евро, из которых 183 миллиарда евро относятся к российским активам, на которые наложены санкции, сообщает "Интерфакс".

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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