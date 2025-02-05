Минфин России сократит объём покупки золота и юаней

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 15 января по 6 февраля 2025 года Министерство финансов России направило 70,2 млрд рублей на приобретение валюты и золота, что значительно меньше декабрьских 114,4 млрд рублей.

Фото: Wikimedia Commons by Olevy is licensed under Public domain золотые монеты

В результате, в период с 7 февраля по 6 марта дневной объем операций министерства уменьшится с 4,1 млрд рублей до 3,3 млрд рублей. Это связано с тем, что нефтегазовые доходы за январь оказались на 34,7 млрд рублей ниже плановых показателей, что сказалось на объемах операций в новом периоде, сообщает ТАСС.

Главный экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин отметил, что фактические доходы не достигли запланированных значений уже два месяца подряд, что, вероятно, связано с проблемами в экспорте.

Кроме того, в конце декабря Банк России установил лимит на продажи юаней на первое полугодие в размере 8,9 млрд рублей в день, что связано с операциями Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Уточнения

Юа́нь (кит. трад. 圓, упр. 元, пиньинь Yuán) — наименование многих денежных единиц, использовавшихся на территории Китая, включая современную валюту Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби).





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