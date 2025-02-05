Циан получил статус международной компании

Российская холдинговая компания МКАО "Циан", занимающаяся объявлениями о недвижимости, получила публичный статус и преобразовалась в международную компанию публичное акционерное общество (МКПАО).

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

В сентябре 2024 года "Циан" завершила процесс перерегистрации юридического лица в Россию, выбрав специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. Компания отметила, что оставшиеся шаги будут техническими и завершатся в срок. Ранее "Циан Технолоджи" была зарегистрирована на Сейшельских островах.

В апреле 2024 года "Циан" объявила о планах редомицилироваться. В результате реорганизации "Cian Technology", являвшаяся собственностью акционеров, которые не имели свободного обращения, приобрела около 70% акций "Циан". Этот процесс проходил через обмен ценных бумаг.

В декабре 2024 года компания сообщила о намерении запустить оферту на обмен ценных бумаг для миноритариев по коэффициенту 1:1 после получения публичного статуса. Ожидалось, что это приведет к началу торгов акциями "Циан" на Московской бирже.

В январе 2025 года Банк России зарегистрировал проспект обыкновенных акций "Циан" для получения публичного статуса. Решение было принято 24 января и касалось акций Международной Компании публичное акционерное общество "Циан Технолоджи Лтд".

Уточнения

Сейше́льские Острова́ — островное государство в Восточной Африке. Расположено в западной части Индийского океана, немного южнее экватора, примерно в 1600 км к востоку от африканского материка, севернее Мадагаскара.





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