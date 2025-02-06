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Подорожание неизбежно: 37% компаний объявили о грядущем росте цен

1:08
Экономика

Цены на продукцию российских компаний могут значительно вырасти. Как сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 37% компаний собираются увеличить стоимость своей продукции. Этот показатель стал рекордным минимум за последние семь лет.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Bidgee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Супермаркет

Почему компании повышают цены?

Экономическая ситуация заставляет бизнес искать пути повышения эффективности. Основными стратегиями предприниматели выбрали:

  • Снижение расходов — этот шаг планируют 58% опрошенных компаний.
  • Рост стоимости продукции — на него рассчитывают 37% предприятий.

Ранее подобные показатели наблюдались лишь в начале 2022 года, когда 36% компаний также заявляли о грядущем повышении цен.

Что это значит для потребителей?

Массовый рост цен может привести к удорожанию товаров и услуг. Эксперты отмечают, что тенденция может усилиться, если экономическая ситуация не стабилизируется.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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