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Будьте начеку: мошенники изобрели новые схемы обмана с банкоматами

2:30
Экономика

Мошенники не перестают изобретать новые методы обмана пользователей банкоматов.

Банкомат
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банкомат

Чтобы защитить своих клиентов, банки постоянно усиливают безопасность банкоматов. Они также делятся важными рекомендациями, чтобы избежать мошенничества.

Одним из самых распространенных мошеннических методов является "сканирование" (skimming). Это довольно недоступная для глаз техника, основанная на установке мошеннических устройств непосредственно на банкомате.

Некоторые устройства могут выглядеть безобидно, замаскированные под камеры безопасности или элементы самого банкомата. Одна из самых распространенных практик заключается в скрытии миниатюрной камеры в конструкции банкомата.

Камера может записывать пользователей, вводящих свой PIN-код. Этот простой прием позволяет мошенникам получить необходимую информацию для клонирования банковской карты и совершения мошеннических снятий.

Имейте в виду, что вы должны принять некоторые простые меры, чтобы значительно ограничить риски мошенничества с банкоматами. Перед тем как вставить свою карту, вам необходимо выполнить несколько действий. Внимательно осмотрите банкомат. Перед любой операцией нужно проверить устройство (Читатель карт, клавиатура и экран) и выявить возможные подозрительные элементы. 

Это связано с тем, что именно эти зоны чаще всего становятся мишенью для мошенников. Перед вставкой карты вы также должны скрыть клавиатуру во время ввода PIN-кода. Даже если никто не наблюдает за вами, крайне важно прикрыть клавиатуру свободной рукой при вводе кода.

Кроме того, по возможности следует отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских учреждений, а не тем, которые находятся на улице. Банкоматы с свободным доступом более уязвимы к мошенническим манипуляциям. Если кто-то предлагает помощь во время вашей транзакции, это может быть сообщник мошенников.

Если у вас возникли проблемы, лучше обратиться за помощью к близким или сотруднику банка. Кроме того, вам следует регулярно проверять свой банковский счет. Это позволяет быстро выявлять любые изменения на счете.

В случае подозрительного снятия денег или неоплаченного платежа необходимо немедленно связаться с банком, чтобы сообщить о несоответствии, передает французское издание vonews.

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. Automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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