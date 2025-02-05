Бизнесмен из Бразилии построил свой бизнес на никому не нужных пластиковых бутылках

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Идея с переработкой бутылок пришла к Гиорджио Абрантесу, когда он находился в реабилитационной клинике в Параибе (Бразилия).

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пластиковые бутылки

Тогда, в трудный для него период, он боролся с алкоголизмом. Работая мусорщиком, мужчина каждый день находил много пластиковых бутылок, потом решил использовать их для создания устойчивых продуктов. Для запуска бизнеса Гиорджио инвестировал 14 тысяч реалов (около 235 000 рублей), собранных через онлайн-кампанию и пожертвования.

Бизнесмен начал производить экологически чистые метлы и веревки для белья из собранных бутылок, а также машины для переработки пластика. Заработок его составил около 7,5 тысяч реалов в месяц (около 126 000 рублей).

После размещения товаров в социальных сетях Гиорджио стал популярным под именем "экологический мусорщик". Услышав вопросы о своих машинах, он решил научиться сварке, чтобы производить оборудование самостоятельно и продавать заинтересованным клиентам.

Сегодня он продает каждую машину за 354 реала (около 6000 рублей) и производит не только метлы и веревки, но и изделия из нити пластиковых бутылок — сумки и шляпы. Гиорджио уже отправлял свои машины в Италию, Мозамбик и другие страны, а также ведет обучающие лекции и имеет более 1 миллиона подписчиков на своем YouTube-канале.

Он считает, что его изобретение возникло из необходимости зарабатывать деньги для решения повседневных проблем, сообщает g1.globo.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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