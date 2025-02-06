Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инженеры Швейцарии придумали, как чинить дороги, не перекрывая движение: заметит ли Россия эту технологию
В один миг засияет! Вот как правильно чистить подоконник
Актёра Обманова задержали силовики из-за пояса смертника в квартире
Отказ от косметики на месяц: неожиданные изменения, которые произойдут с вашей кожей за этот период
Спутниковые исследования показывают тревожный рост ГФУ-125 в атмосфере
Аршавин сообщил, кто из бразильских футболистов внёс самый большой вклад в успехи Зенита
Как добраться до Северного полюса, если билетов больше нет
Как магнитики на холодильнике лишают вашу кухню элегантности
Оладьи на высоте: как достичь максимальной пышности с минимальными усилиями

Белоруссия сократила поставки масла в Россию: импорт упал в 1,8 раза

1:15
Экономика

Ввоз белорусского сливочного масла в Россию резко сократился. Как сообщили в Россельхознадзоре, объемы поставок снизились в 1,8 раза по сравнению с январем 2024 года.

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Как изменились поставки масла

В январе 2024 года Россия получила 10,2 тысячи тонн белорусского масла. В январе 2025 года этот объем сократился до 5,6 тысячи тонн. Причины падения экспорта не раскрываются, но специалисты отмечают, что снижение поставок может сказаться на рынке.

Какие страны компенсируют нехватку масла

Частично компенсировать нехватку удалось за счет увеличения импорта из Уругвая, Аргентины и Азербайджана. Эксперты предполагают, что в ближайшее время поставки могут продолжить диверсификацию, снижая зависимость от одного поставщика.

Что дальше?

Россельхознадзор не дал официальных объяснений, почему Белоруссия сократила экспорт масла в Россию. Однако российский рынок уже адаптируется к изменениям, находит альтернативных поставщиков.

Уточнения

Белору́ссия официально Респу́блика Белару́сь - государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек, территория — 207,6 тыс. км². Занимает 97-е место по количеству населения и 84-е — по территории в мире. Столица и самый крупный город государства — Минск. Государственные языки — белорусский и русский.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Советы
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки Аудио 
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки
Домашние животные
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки Аудио 
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Наука и техника
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Последние материалы
Аршавин сообщил, кто из бразильских футболистов внёс самый большой вклад в успехи Зенита
Как добраться до Северного полюса, если билетов больше нет
Как магнитики на холодильнике лишают вашу кухню элегантности
Оладьи на высоте: как достичь максимальной пышности с минимальными усилиями
Растворимый кофе под подозрением: действительно ли он опасен
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Вы тоже не удаляете эти листья у помидоров? Тогда ждите проблем с урожаем
Привычный борщ заиграет новыми оттенками вкуса — замените сметану этим продуктом
Рестораны используют этот трюк ежедневно! Вот как почистить духовку за 5 минут
Экс-теннисист Ольховский желает Синнеру достойных соперников в этом сезоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.