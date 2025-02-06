Белоруссия сократила поставки масла в Россию: импорт упал в 1,8 раза

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ввоз белорусского сливочного масла в Россию резко сократился. Как сообщили в Россельхознадзоре, объемы поставок снизились в 1,8 раза по сравнению с январем 2024 года.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

Как изменились поставки масла

В январе 2024 года Россия получила 10,2 тысячи тонн белорусского масла. В январе 2025 года этот объем сократился до 5,6 тысячи тонн. Причины падения экспорта не раскрываются, но специалисты отмечают, что снижение поставок может сказаться на рынке.

Какие страны компенсируют нехватку масла

Частично компенсировать нехватку удалось за счет увеличения импорта из Уругвая, Аргентины и Азербайджана. Эксперты предполагают, что в ближайшее время поставки могут продолжить диверсификацию, снижая зависимость от одного поставщика.

Что дальше?

Россельхознадзор не дал официальных объяснений, почему Белоруссия сократила экспорт масла в Россию. Однако российский рынок уже адаптируется к изменениям, находит альтернативных поставщиков.

Уточнения

Белору́ссия официально Респу́блика Белару́сь - государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек, территория — 207,6 тыс. км². Занимает 97-е место по количеству населения и 84-е — по территории в мире. Столица и самый крупный город государства — Минск. Государственные языки — белорусский и русский.





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