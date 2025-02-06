Смарт-часы раскупили на миллиарды, но рынок пошел на спад — в чем причина падения спроса

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году россияне купили 6,2 миллиона умных часов на сумму около 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на аналитиков "Марвел-дистрибуции".

Фото: commons.wikimedia.org by fancycrave1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Часы

Продажи растут, но не для всех

Хотя общий объем продаж смарт-часов остается высоким, по сравнению с 2023 годом рынок показал небольшой спад. В прошлом году было продано 6,3 миллиона устройств. При этом аналитики "Платформа ОФД" фиксируют рост продаж на 5%, а средняя стоимость гаджета выросла на 11% и теперь составляет 7 774 рубля.

Какие бренды лидируют

По данным "Марвел-дистрибуции", в России самые популярные смарт-часы в 2024 году выпускали Huawei, Xiaomi, Redmi, Apple и Samsung. Китайские бренды укрепляют позиции, предлагая устройства по более доступным ценам.

Почему спрос падает

Осенью 2024 года ретейлеры зафиксировали снижение интереса к умным часам и фитнес-браслетам. Эксперты связывают это с насыщением рынка и замедлением технологических инноваций. Большинство покупателей уже владеют смарт-устройствами и не видят причин менять их на новые модели.

Уточнения

Умные часы (англ. smart watch), также смартчасы или часофон - компьютеризированные наручные часы с расширенной функциональностью (кроме стандартного слежения за временем), часто сравнимой со смартфонами.



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