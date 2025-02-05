Новая квартира — старые жильцы: как не купить проблемное жилье

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые квартиры на вторичном рынке вызывают у покупателей сомнения. Руководитель отдела продаж агентства недвижимости "ОГРК" Наталья Рыжикова рассказала, какие квартиры продаются с трудом и почему.

Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ "Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Отказники при приватизации — главный риск

Если один из бывших жильцов отказался от доли в пользу родственников, за ним остается право пожизненного проживания. Новый собственник может столкнуться с ситуацией, когда его квартира занята человеком, которого нельзя выселить даже через суд.

Недвижимость с рисками: когда органы опеки аннулируют сделку

Еще одна сложная категория — квартиры, в которых не были выделены доли несовершеннолетним. Органы опеки могут признать такую сделку незаконной и отменить ее, оставив нового владельца без недвижимости.

Как избежать проблем при покупке

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, эксперты советуют тщательно проверять историю жилья, включая приватизацию и соблюдение прав всех владельцев. В противном случае квартира может стать источником серьезных юридических проблем.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.





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