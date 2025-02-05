Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите получить опыт общения с местными жителями? Остановитесь на ночлег в британском пабе
Печать будущего: как выбрать 3D-принтер под нужды бизнеса
Безупречный макияж, как у блогеров: ошибки, из-за которых ваш результат получается хуже
Клинический психолог высказалась о диагнозе рэпера Канье Уэста 
Когда и как подкармливать пионы для обильного цветения
Личинки в продуктах: мнение шеф-повара и перспективы нововведения в Европе
Жир сгорает за 4 минуты: мощная тренировка с гантелью, которая удивит результатом
Новая квартира — старые жильцы: как не купить проблемное жилье
Неожиданный факт о зимних фруктах: что важно знать перед покупкой

Цены в 2025 году продолжат рост — вот какие товары подорожают сильнее всего

1:40
Экономика

Цены на товары и услуги в России в 2025 году продолжат расти. По мнению экономиста Эдуарда Матвеева, инфляция, скачки курса валют и проблемы с урожаем станут основными причинами подорожания.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Почему цены продолжат расти

Социально значимые товары подорожают не так сильно, так как их стоимость контролируется государством. Однако все остальные категории ощутят влияние инфляции. Курс доллара, который вырос перед Новым годом, еще не до конца заложен в цену товаров, а это значит, что дальнейшее удорожание неизбежно.

Импортная составляющая в российских товарах

Даже продукция, произведенная в России, содержит импортные компоненты, цена которых напрямую зависит от курса валют. Это касается бытовой техники, одежды, косметики и даже продуктов питания.

Рекордное подорожание кофе

Одним из примеров значительного роста цен стал рынок кофе. По данным компании "МилФудс", в 2024 году робуста подорожала более чем в два раза, а арабика — на 80%. Стоимость зеленого зерна достигла рекорда за последние 47 лет, что неизбежно скажется на конечной цене для потребителей.

Что дальше?

"На все остальное цены будут расти. Что будет дальше, тоже непонятно", — отметил Матвеев.

По мнению экспертов, темпы инфляции и курсовые колебания продолжат оказывать влияние на рынок, а подорожание станет долгосрочной тенденцией.

Уточнения

Инфля́ция - устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится
Недвижимость
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится Аудио 
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Садоводство, цветоводство
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду Аудио 
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Авто
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Последние материалы
Жир сгорает за 4 минуты: мощная тренировка с гантелью, которая удивит результатом
Новая квартира — старые жильцы: как не купить проблемное жилье
Неожиданный факт о зимних фруктах: что важно знать перед покупкой
Цены на масло взлетели, но есть один нюанс, о котором не все знают
Гости обзавидуются! Вот как правильно подобрать мебель для кухни
Посадите этот куст весной — клещей на участке больше не увидите
Грамотный фитнес без тренера: рассказываем, как самостоятельно спланировать тренировки
Ремонт на сотни тысяч из-за капли бензина: как это возможно
Курасики — восточная Венеция, которую нужно увидеть своими глазами
Опрелости у малыша: как крем с цинком становится спасением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.