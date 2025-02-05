Цены в 2025 году продолжат рост — вот какие товары подорожают сильнее всего

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на товары и услуги в России в 2025 году продолжат расти. По мнению экономиста Эдуарда Матвеева, инфляция, скачки курса валют и проблемы с урожаем станут основными причинами подорожания.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Почему цены продолжат расти

Социально значимые товары подорожают не так сильно, так как их стоимость контролируется государством. Однако все остальные категории ощутят влияние инфляции. Курс доллара, который вырос перед Новым годом, еще не до конца заложен в цену товаров, а это значит, что дальнейшее удорожание неизбежно.

Импортная составляющая в российских товарах

Даже продукция, произведенная в России, содержит импортные компоненты, цена которых напрямую зависит от курса валют. Это касается бытовой техники, одежды, косметики и даже продуктов питания.

Рекордное подорожание кофе

Одним из примеров значительного роста цен стал рынок кофе. По данным компании "МилФудс", в 2024 году робуста подорожала более чем в два раза, а арабика — на 80%. Стоимость зеленого зерна достигла рекорда за последние 47 лет, что неизбежно скажется на конечной цене для потребителей.

Что дальше?

"На все остальное цены будут расти. Что будет дальше, тоже непонятно", — отметил Матвеев.

По мнению экспертов, темпы инфляции и курсовые колебания продолжат оказывать влияние на рынок, а подорожание станет долгосрочной тенденцией.

Уточнения

Инфля́ция - устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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