Эти сотрудники первыми попадают под сокращение — проверьте, не находитесь ли вы в зоне риска

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компании продолжают оптимизировать штат, избавляясь от сотрудников, которые не проявляют активности и не готовы к переменам. HR-эксперт Екатерина Баскина рассказала, кого работодатели увольняют в первую очередь.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лень

Выгорание ведет к увольнению

Первыми под сокращение попадают сотрудники, которые устали от работы и потеряли мотивацию. Они не проявляют инициативу, избегают новых задач и становятся незаметными в коллективе. Такие специалисты боятся перемен, но продолжают работать на автомате, что делает их первыми кандидатами на увольнение.

Отсутствие развития — прямая дорога к сокращению

Следующими в списке на увольнение оказываются те, кто не развивается и не осваивает новые технологии. Даже многолетний опыт не спасает, если сотрудник работает по старым схемам и не стремится адаптироваться. Компании ищут гибких специалистов, а не тех, кто цепляется за прошлые заслуги.

Корпоративная культура важнее опыта

Даже талантливые и продуктивные сотрудники могут попасть под сокращение, если их ценности не совпадают с политикой компании. Несовместимость с коллективом, нежелание следовать стратегии бизнеса и конфликты с руководством делают человека уязвимым перед увольнением.

"Если хотите сохранить место, проявляйте инициативу, обучайтесь новому и поддерживайте цели компании", — советует Баскина.

Уточнения

Увольнение - в трудовом праве прекращение трудовых отношений между работником и работодателем. Также под увольнением могут понимать освобождение должностного лица или служащего от государственной или иной должности, или предоставление военнослужащему права покидать расположение воинской части (корабля) или убывать с места службы на установленное непродолжительное время.



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