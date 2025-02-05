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Иностранные бренды-новосёлы продолжают осваивать рынок России

1:33
Экономика

В 2025 году в российских торговых центрах может начать работу более 20 иностранных брендов.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

Согласно данным компании, российский рынок торговой недвижимости продолжает адаптироваться к новым условиям: с уходом западных марок активизируются как международные, так и отечественные ритейлеры. Ожидается, что в 2025 году в торговых центрах России появятся 23 новых иностранных бренда, в основном из Турции, Китая и Южной Кореи.

Турецкие и южнокорейские компании планируют сосредоточиться на премиальном сегменте, в то время как китайские бренды будут ориентироваться на средний ценовой сегмент, предлагая доступные товары и широкий ассортимент.

На российском рынке торговых центров в 2022 году появились 11 новых иностранных ритейлеров, в 2023 году их число увеличилось до 22, а в 2024 году достигло 25. В Москве за прошлый год открылись 20 новых зарубежных брендов, в Санкт-Петербурге — пять, в том числе три китайских (Balabala, Candy, Dreame) и один турецкий (Madame Coco). NF Group прогнозирует, что в 2025 году в Санкт-Петербурге продолжится рост числа магазинов иностранных брендов, преимущественно тех, что уже открылись в Москве.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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