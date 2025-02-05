Из Екатеринбурга в Харбин: полёты стартуют в конце марта

"Уральские авиалинии" открывают прямое сообщение между Екатеринбургом и Харбином

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о расширении международной маршрутной сети. С 30 марта перевозчик начнёт выполнять регулярные полёты из Екатеринбурга в китайский Харбин. Информация подтверждена официальным заявлением представителей компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вид на центральную часть Екатеринбурга, Россия

Согласно плану, самолёты будут отправляться из уральской столицы два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Обратные рейсы из Харбина запланированы на понедельники и четверги. Вылет из Екатеринбурга назначен на 20:10 по местному времени, прибытие в Китай — в 05:05 следующего дня. Продолжительность перелёта составит 5 часов 55 минут. Обратный маршрут займёт 6 часов 25 минут: вылет из Харбина в 02:10, прилёт в Екатеринбург — в 05:35.

Для обслуживания направления компания будет использовать воздушные суда Airbus A-319.

Уточнения

Ура́льские авиали́нии — российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира авиакомпании расположена в Екатеринбурге.





Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области. Образует муниципальное образование город Екатеринбург со статусом городского округа. Один из крупнейших экономических, научных, образовательных, религиозных, культурных и спортивных центров России.





Харби́н (кит. трад. 哈爾濱, упр. 哈尔滨, пиньинь Hā'ěrbīn, палл. Хаэрбинь, маньчж. ᡥᠠᡵᠪᡳᠨ) — город субпровинциального значения в северо-восточном Китае, место пребывания властей провинции Хэйлунцзян. Основан русскими поселенцами в 1898 году как станция на строившейся тогда КВЖД.



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